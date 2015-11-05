بالفيديو.. نشرة اليوم السابع: قمة تاريخية بين السيسى وديفيد كاميرون فى بريطانيا

يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلاً للقضايا المثيرة للجدل والتى تسيطر على الرأى العام المصرى.إعلان - Ads إعلان - Ads
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>ارتفاع أعداد ضحايا السيول بالبحيرة لـ13 بعد محاصرة المياه لمنازلهم
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>إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية عن تعليق الرحلات البريطانية لمطار شرم الشيخ: لا نستطيع تبرير تصرف الحكومة البريطانية
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وفيما يلى أهم ما جاء بها من عناوين:-
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قمة تاريخية بين السيسى وديفيد كاميرون فى بريطانيا
>ارتفاع أعداد ضحايا السيول بالبحيرة لـ13 بعد محاصرة المياه لمنازلهم
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تساقط أمطار غزيرة فى كفر الشيخ.. وتوقف حركة الصيد
>إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية عن تعليق الرحلات البريطانية لمطار شرم الشيخ: لا نستطيع تبرير تصرف الحكومة البريطانية
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