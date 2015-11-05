بالصور.. بدء المحادثات الرسمية بين السيسى ورئيس الوزراء البريطانى فى "داوننج ستريت"

بدأت ظهر اليوم الخميس، المحادثات الرسمية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون بمقر رئاسة الوزراء فى "داوننج ستريت".

وتتناول المحادثات سبل تدعيم العلاقات فى كافة المجالات والاستثمارات البريطانية فى مصر والتبادل التجارى، إلى جانب التعاون فى مكافحة الإرهاب والتطرف، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها القضية الفلسطينية والتطورات فى سوريا وليبيا.

ويستضيف رئيس الوزراء البريطانى الرئيس السيسى على غداء عمل، بحضور عدد من المسئولين البريطانيين والمصريين.

ومن المقرر أن يلتقى الرئيس مساء اليوم بعدد من البرلمانيين البريطانيين، ووزير شئون الشرق الأوسط بالخارجية البريطانية توبياس الوود، ورئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية السير سوما شاكرابارتى، الذى اعتمد مجلس محافظيه مصر كدولة عمليات مؤخرًا.

يأتى ذلك فى إطار اليوم الثانى للزيارة الرسمية التى يقوم بها الرئيس للعاصمة البريطانية.

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