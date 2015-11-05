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بالفيديو.. السيسى يحيى أعضاء الجالية المصرية أمام مقر إقامته بلندن

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بالفيديو.. السيسى يحيى أعضاء الجالية المصرية أمام مقر إقامته بلندن بالفيديو.. السيسى يحيى أعضاء الجالية المصرية أمام مقر إقامته بلندن
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، التحية لأبناء الجالية المصرية، أثناء مغادرته مقر إقامته فى لندن، متوجها إلى مقر البريطانية.

وردد أبناء الجالية المصرية، هتافات مؤيدة للسيسى أثناء مغادرة مقر إقامته، منها: "تحيا .. تحيا مصر".

وكان قد تجمع أبناء الجالية المصرية فى لندن، أمام مقر إقامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى لندن، منتظرين موكب الرئيس، مرددين هتافات مؤيدة للرئيس، وهتاف "تحيا مصر"، كما رفعوا الأعلام المصرية.

وكان عدد من أبناء الجالية المصرية حيوا الرئيس السيسى أثناء خروجه من مقر إقامته.


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