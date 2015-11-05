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الإخوان تعترف بالقبض على عناصرها خلال التظاهر أمام مقر الحكومة البريطانية

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الإخوان تعترف بالقبض على عناصرها خلال التظاهر أمام مقر الحكومة البريطانية الإخوان تعترف بالقبض على عناصرها خلال التظاهر أمام مقر الحكومة البريطانية
اعترفت جماعة الإخوان، بإلقاء القبض على عناصرهم أثناء التظاهر أمام مقر البريطانية بالتزامن مع لقاء الرئيس السيسى، وديفيد كاميرون رئيس الحكومة البريطانية، حيث بثت عبر مواقع التواصل مجموعة من الصور تظهر إلقاء القبض على أعضائهم من جانب الحكومة البريطانية.


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