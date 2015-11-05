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رئيس "بريتش جاز" يؤكد للسيسى عزم الشركة زيادة استثماراتها فى مصر

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رئيس "بريتش جاز" يؤكد للسيسى عزم الشركة زيادة استثماراتها فى مصر رئيس "بريتش جاز" يؤكد للسيسى عزم الشركة زيادة استثماراتها فى مصر
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، بمقر إقامته فى لندن، هيلج لوند المدير التنفيذى لشركة "بريتش جاز"، بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولى والبترول.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أشاد بالتعاون القائم بين شركة "بريتش جاز" والحكومة المصرية، مثمنًا نشاط الشركة وحجم أعمالها فى فى مجال البحث والتنقيب عن الغاز، ومؤكدًا أهمية الدور الذى يمكن أن تقوم به الشركة خلال الفترة المقبلة لتوسيع نشاطها الاستثمارى وترسيخ وضعيتها فى السوق المصرية، لاسيما فى ضوء ما تشهده مصر حاليًا من اكتشافات جديدة فى مجال الغاز.

واضاف السفير علاء يوسف أن رئيس شركة "بريتش جاز" أطلع الرئيس على حجم أنشطة الشركة فى مصر ومسيرة العمل فيما يخص المشروعات الجارى تنفيذها، مشيرًا إلى اعتزام الشركة زيادة استثماراتها فى الفترة المقبلة وتكثيف أعمالها فى مجال تنمية حقول الغاز خلال المرحلة المقبلة، وتوقعها لنتائج إيجابية فى ضوء الفرص الواعدة التى يوفرها هذا القطاع فى مصر، أخذًا فى الاعتبار موقعها الجغرافى المتميز الذى يمكنها من أن تصبح محورًا إقليميًا لنقل وإمداد الغاز والبترول.

وأعرب رئيس الشركة عن تقديره للتعاون الذى تبديه وزارة البترول وحرصها على توفير المناخ اللازم لعمل الشركة، والتوسع فى نشاطها فى مصر.

وأضاف السفير علاء يوسف أن الرئيس رحب فى نهاية اللقاء برغبة الشركة فى زيادة استثماراتها فى السوق المصرية، منوهًا بأن مصر ملتزمة بسداد مستحقات شركة "بريتش جاز" وكل شركات البترول والغاز العاملة على أراضيها.


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