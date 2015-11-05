"القابضة لمياه الشرب" والقوات المسلحة يدفعان بـ12 سيارة شفط مياه للغربية

أكد العميد محيى الصيرفى، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم إرسال 12 سيارة مياه لمحافظة الغربية، وذلك لشفط مياه الأمطار من شوارع المحافظة.

وأضاف العميد الصيرفى، فى تصريح "اليوم السابع" أنه تم الاستعانة بعدد 5 سيارات من محافظة الجيزة وسيارتين من محافظة المنوفية و5 سيارات من القوات المسلحة، بالإضافة إلى السيارات التابعة لشركة الغربية.

وأشار المتحدث باسم الشركة القابضة، إلى أنه جار شفط المياه من شوارع الغربية حتى الآن، وذلك نظرا لكمية المياه الغزيرة التى سقطت صباح اليوم بالمحافظة.

وبما يتعلق بمحافظة البحيرة، أشار إلى أنه ما زالت معدات الشركة تقوم بشفط المياه من منطقة كفر الدوار.