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مصادر يمنية: وفاة 5 وإصابة 32 فى حضرموت جراء إعصار تشابالا

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مصادر يمنية: وفاة 5 وإصابة 32 فى حضرموت جراء إعصار تشابالا مصادر يمنية: وفاة 5 وإصابة 32 فى حضرموت جراء إعصار تشابالا

أكدت مصادر طبية يمنية فى محافظة حضرموت اليوم الخميس، وفاة خمسة أشخاص وإصابة 32 أخرين جراء الأمطار والسيول التى سببها إعصار تشابالا.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن السيول تسببت فى تدمير العديد من المنازل فى المحافظة، فيما أسفرت الأمطار الغزيرة عن سقوط أسقف المنازل على ساكنيها.

وتسببت السيول والامطار الناتجة عن إعصار تشابالا بإلحاق أضرار كبيرة فى البنية التحتية وشبكات الكهرباء والهاتف والإنترنت، إضافة إلى إغلاق الطرقات.

وفى سياق متصل، قال محافظ حضرموت عادل محمد باحميد فى بيان على صفحته فى موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" اليوم إن الفرق الفنية بدأت بإصلاح الأضرار التى لحقت بالبنية التحتية.

يذكر أن إعصار تشابالا ضرب سواحل حضرموت وجزيرة سقطرى وتسبب فى تدمير عشرات المنازل، إضافة إلى إلحاق أضرار كبيرة بالبنية التحتية.

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