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عامر حسين يوضح لـ في الجول.. هذه أسباب معاقبة الزمالك على الاقتحام وبراءة الأهلي وبتروجيت

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عامر حسين يوضح لـ في الجول.. هذه أسباب معاقبة الزمالك على الاقتحام وبراءة الأهلي وبتروجيت عامر حسين يوضح لـ في الجول.. هذه أسباب معاقبة الزمالك على الاقتحام وبراءة الأهلي وبتروجيت

أوضح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات سبب عدم معاقبته للأهلي وبتروجيت بعد اقتحام عدد من المشجعين مباراة الفريقين في الدقائق الأخيرة من الجولة الثالثة.

وكانت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين قد اعتبر الزمالك مهزوما في مباراة حرس الحدود بنتيجة 2-0 بسبب اقتحام عدد من جماهيره لمدرجات المباراة.

وعلى ذلك سأل FilGoal.com عامر حسين حول الفارق بين الواقعتين.

فقال عامر حسين لـ FilGoal.com يوم الخميس: "الزمالك كان مسؤولا عن تنظيم المباراة والتأمين.. واللائحة تقول إن الاقتحام يعني اعتبار الفريق مهزوما".

وأضاف "في لقاء بتروجيت والأهلي هذه ليست واقعة اقتحام لأنه ليس من المعقول أن يقوم مشجعين أو ثلاثة فقط بالاقتحام".

وتابع "التأمين أيضا كان مسؤولية الأمن ولا يمكن أن أعاقب الأندية بسبب الأمن.. ودخل المشجعون مع نهاية المباراة ربما كان هناك حالة استرخاء مع قرب اللقاء من النهاية".

وأشار "في واقعة مباراة الزمالك كان هناك مجموعة من 15 أو 20 فردا اقتحمت المدرجات وألقت بالشماريخ رغما عن الأمن فعاقبت النادي الأبيض لأنه المسؤول".

وسأل FilGoal.com عامر حسين حول سبب وضعه للائحة تخص عقوبة الاقتحام طالما كان التأمين مسؤولية الأمن وليس الأندية.

فأجاب عامر "حتى لا يحدث اقتحاما".

آراء | ويجعله عامر

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