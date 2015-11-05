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صور| «السقا» يزور مستشفى شفاء الأورمان في الأقصر

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صور| «السقا» يزور مستشفى شفاء الأورمان في الأقصر صور| «السقا» يزور مستشفى شفاء الأورمان في الأقصر

الفنان أحمد السقا

زار الفنان أحمد السقا، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بمدينة طيبة – شمال الأقصر، وذلك بالتزامن مع احتفالات الأقصر بعيدها القومي الـ7 الذي يوافق ذكرى اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون .

ورافق “السقا” خلال زيارته للمستشفى محمد بدر، محافظ الأقصر، والفنانة صفاء جلال، ومدير آثار الأقصر الدكتور مصطفى وزيري، ومصطفي زمزم، المستشار الإعلامي للأورمان، وقيادات مؤسسة الأورمان .

وأشاد “السقا”  بالمجهود المبذول في سبيل انتهاء العمل بالمستشفى، تمهيدًا لافتتاحها، واستقبال المرضى في أقرب وقت.

والتقط  الفنان أحمد السقا، الصور التذكارية مع العمال والقائمين على عمليات الانشاء وتأسيس المستشفى، كما استغل تواجده في الأقصر، وقام بزيارة معبد الكرنك، لتنشيط السياحة الداخلية.

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