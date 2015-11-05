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صور|القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط يلتقى سفير هولندا

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صور|القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط يلتقى سفير هولندا صور|القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط يلتقى سفير هولندا

جامعة أسيوط تستقبل السفير هولندا

استقبل الدكتور أحمد عبده جعيص القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط السيد خيرارد سيتخس سفير هولندا بالقاهرة وذلك في إطار زيارته للجامعة وذلك لبحث سبل التعاون والعمل المشترك بين جامعة أسيوط والجامعات الهولندية والتعريف بنظم التعليم والثقافة في هولندا.

حيث أعرب الدكتور جعيص في لقائه عن سعادته وترحيبه بزيارة السفير مؤكدًا على اهتمام الجامعة وحرصها على فتح قنوات التعارف والتعاون مع كافة الجامعات والمراكز البحثية في مختلف دول العالم وذلك لمواكبة كل ما هو جديد في النظم البحثية والعلمية الحديثة بما يخدم مصلحة الوطن ويساهم في تقدمه ونهضته.

ومن جانبه تقدم السفير الهولندي بخالص شكره وتقديره لحسن الاستقبال وحفاوة الترحيب الذى وجده في ضيافة الجامعة، معربًا عن تقديره لعراقة جامعة أسيوط ومكانتها المتميزة بين الجامعات الدولية، وما لمسه خلال الزيارة من إمكانيات متقدمة وكوادر بشرية متميزة في مختلف التخصصات معربًا عن أمله أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من التعاون والعمل المشترك بين جامعة أسيوط والمؤسسات العلمية في هولندا.

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