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مشاجرة بين وكيلي وزارة التربية والتعليم والشباب والرياضة بأسيوط

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مشاجرة بين وكيلي وزارة التربية والتعليم والشباب والرياضة بأسيوط مشاجرة بين وكيلي وزارة التربية والتعليم والشباب والرياضة بأسيوط

أرشيفية

وقعت مشاجر لفظية بين وكيل وزارة التربية والتعليم ووكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط على خلفية تخزين مديرية الشباب والرياضية بعد المواتير الخاصة بها باحدى المدارس .

كان وكيلي وزارة التربية والتعليم والشباب والرياضة باسيوط خرجا من اجتماع محو الامية بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة ودخلى الى مكتب اعلام المحافظة وطالب عبدالفتاح أبوشامة وكيل وزارة التربية والتعليم من عادل طلعت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة بنقل بعد المعدات الخاصه بهم بمدرسة عصمت عفيفي بمدينة أسيوط وأضاف أبو شامة قائلاً :” أنا بعتلك من 10 ايام علشان تشيل الحاجات بتعتكم من المدرسة ” فرد وكيل وزارة الشباب والرياضة ” :”حاضر ” مما اثر غضب وكيل وزارة التربية والتعليم قائلاً ” لو مشيلتوش الحاجات دي يوم السبت هطلعهم بره المدرسة ” مما اثار غضب وكيل وزارة الشباب والرياضة فرد قائلاً :” لو جدع شيلهم وأنا اعملك محضر في النيابة .

وقال عادل طلعت وكيل وزارة الشباب والرياضة ان هذه المواتير عهده منذ الثمانينيات ومخزنه بالمدرسة ولا يمكن ان تنقل الا بعد تسليم العهده.

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