إصابة 9 طالبات إثر سقوط ماسورة صرف على سيارتهن فى المنيا

شهد مركز بنى مزار حادثا مروريا، إثر سقوط ماسورة صرف صحى فوق سيارة كانت تقل عددا من الطالبات فى طريقهن إلى المدرسة، مما أسفر عن إصابة 9 منهن، تم نقلهن إلى المستشفى.

وتلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، تضمن سقوط ماسورة صرف صحى أثناء تركيبها بأحد المبانى ما بين قرية صندفا ومركز بنى مزار على سيارة ميكروباص ووقوع مصابين.

وبالانتقال تبين سقوط ماسورة صرف صحى أعلى ميكروباص، مما أسفر عن إصابة كل من إيناس شحاته 17 سنة، وميرفت ناجى 18 سنة، ونهى جميل 18 سنة، وهاجر أحمد 18 سنة، وهبة آدم 17 سنة، بالإضافة إلى 4 طالبات، وجميعهم طالبات بالمدرسة الثانوية الفنية، ومصابون بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، تم نقلهن إلى مستشفى بنى مزار العام، وتحرر محضر عن الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

>