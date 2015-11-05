الصحة: تطعيم 13 مليونًا و500 ألف طفل بالمحافظات ضد الحصبة

أعلنت وزارة الصحة والسكان تطعيم 13 مليون و500 ألف و281 طفلًا بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية منذ بدء الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانى وحتى الآن.

واكدت الوزارة استمرار الحملة حتى 21 نوفمبر المقبل، والتي تستهدف تطعيم الأطفال من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات.

وكانت وزارة الصحة والسكان بدأت حملتها القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانى يوم السبت الماضي، الموافق 31 أكتوبر 2015، تنفيذاً لتوصية اللجنة العليا للتطعيمات.

وأضافت وزارة الصحة، أن الحملة تستهدف تطعيم 24 مليون طفل مجاناً بواسطة الفرق الثابتة بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمدارس بجميع المحافظات، بتكلفة 165 مليون جنيه، وترتكز استراتيجيتها على رفع مناعة الأطفال ضد المرض من خلال تنفيذ حملة تطعيم قومية، ويشارك في تنفيذ الحملة 82 ألفاً من الأطقم الطبية والفنية المدربة.

وأهابت وزارة الصحة والسكان بالمواطنين التعاون مع الفرق الطبية المسئولة عن التطعيم في جميع المحافظات، والحرص على تلقى أبنائهم للطعم خلال فترة الحملة حفاظاً على صحتهم.