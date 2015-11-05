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النيابة فى محاكمة "حبارة" بتهمة قتل مخبر: المتهم باع نفسه لمحاربة وطنه

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النيابة فى محاكمة "حبارة" بتهمة قتل مخبر: المتهم باع نفسه لمحاربة وطنه النيابة فى محاكمة "حبارة" بتهمة قتل مخبر: المتهم باع نفسه لمحاربة وطنه
استمعت محكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، لمرافعة النيابة العامة فى محاكمة الإرهابى عادل حبارة لاتهامه بقتل مخبر شرطة بوحدة مباحث أبو كبير بمحافظة الشرقية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، وعضوية المستشارين محمد التونى ومحمد الدرديرى وبحضور أحمد عبد العليم رئيس النيابة العامة بالزقازيق ومصطفى سالم ممثل النيابة.

وفى بداية الجلسة قال ممثل النيابة العامة ان القضية الماثلة هى قضية مجتمع فيها متهم استباح المجتمع وأمنه وباع نفسه لمحاربة الوطن بفكر متطرف فى هذه القضية، ومهما طال أمد المعتدين لابد أن يظهر الحق فى النهاية.

وأضاف ممثل النيابة أن المتهم أطلق 3 أعيرة نارية تجاه المجنى عليه ربيع عبد الله، من بندقية آلية، ولاذ بالفرار مع آخر مجهول مستقلين دراجة نارية، وأضاف ممثل النيابة أن تحريات العقيد حسن محمد أكدت قيام المتهم بقتل المجنى عليه مع سبق الإصرار والترصد.

ونوه ممثل النيابة العامة أن المجنى عليه أصيب بإصابة بالصدر وأعلى الفخذ الأيمن، وأضاف أن الإصابة الأولى إصابته بقطع بالرئة، مما أصاب المتهم بهبوط فى الدورة الدموية أودى بحياته.

وأشار ممثل النيابة العامة إلى أن الدعوى المماثلة بين يد المحكمة الموقرة معززة بالأدلة والتقارير، ووفقا للتحقيقات، وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم ووجه حديثه لهيئة المحكمة قائلا: "قولوا حكمكم وأنتم مطمئنين"، ووجه ممثل النيابة رسالة للإرهابيين قائلا "إن فى قضاة لا يخشون إلا الله".

وكانت النيابة العامة قد أحالت الإرهابى عادل محمد إبراهيم، والشهير بـ"عادل حبارة" فى القضية رقم 9657 لسنة 2012 مركز شرطة أبو كبير، بتهمة قتل مخبر الشرطة ربيع عبد الله على بوحدة مباحث أبو كبير عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، مستخدمًا فى ذلك السلاح النارى، وأصابه بعدة إصابات أودت بحياته ولاذ بالفرار، مستقلا مع آخر مجهول دراجة نارية.

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