النيابة تحقق فى وفاة سيدة انهار عليها منزلها بالإسكندرية

تباشر النيابة العامة بالإسكندرية برئاسة المستشار سعيد عبد المحسن تحقيقاتها فى وفاة سيدة إثر انهيار منزلها بمنطقة كرموز، وصرحت بدفن الجثة وطلبت ملف العقار، وتشكيل لجنة هندسية، للوقوف على أسباب انهياره.

كان اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة كرموز بسقوط جزء من العقار رقم 10 فى شارع الأنطاكى.

انتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية، وتبين أن العقار مساحته حوالى 100 متر مربع "قديم" مكون من ثلاثة طوابق بكل منها شقتان "خالى من السكان – عدا شقة بالطابق الأرضى" ملك ورثة محمد عطية، كما تبين سقوط سقف غرفة شقة بالطابق الثانى، ما أدى لوفاة "فادية.ص.ع" 24 سنة ربة منزل.