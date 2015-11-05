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8 نوفمبر.. أولى جلسات طعن يطالب بوقف انتخابات نقابة المحامين

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8 نوفمبر.. أولى جلسات طعن يطالب بوقف انتخابات نقابة المحامين 8 نوفمبر.. أولى جلسات طعن يطالب بوقف انتخابات نقابة المحامين
حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار، جلسة 8 نوفمبر الجارى، لنظر أولى جلسات الطعن المقام من بثينة القماش، والذى يطالب بوقف القرار الصادر من نقيب المحامين بتاريخ 2 / 11 2015 والمتضمن إلزام المرشحين لانتخابات أعضاء ونقيب مجلس النقابة العامة للمحامين بتقديم شهادة طبية تفيد تمتعهم باللياقة الذهنية والنفسية وعدم تعاطى المخدرات والمسكرات، نفاذا للحكم الصادر فى القضية رقم 1127 لسنة 70 ق، فيما لم يتضمنه من إعادة فتح باب الترشح لقبول أوراق طالبى الترشح وإعادة تنظيم كشوف المرشحين وإعلان المستبعدين والمقبولين وتنظيم التظلم لمن استبعد منهم وفق ما نص عليه القانون.

واختصم الطعن الذى حمل رقم 6369 لسنة 70 ق، نقيب المحامين بصفته.

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