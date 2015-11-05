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رفع أولى جلسات محاكمة 13 من مسئولى وزارة الزراعة لاتهامهم بالرشوة للقرار

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رفع أولى جلسات محاكمة 13 من مسئولى وزارة الزراعة لاتهامهم بالرشوة للقرار رفع أولى جلسات محاكمة 13 من مسئولى وزارة الزراعة لاتهامهم بالرشوة للقرار
رفعت منذ قليل، الدائرة 17 بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، والمنعقدة بمجمع محاكم زينهم بالسيدة زينب أولى جلسات قضية رشوة الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية "إحدى قضايا فساد وزارة الزراعة التى كشفتها هيئة الرقابة الإدارية" والمتهم فيها 13 موظفا من مسئولى الهيئة ومهندس حر ومالك شركة بج بن وصاحب الشركة المصرية لتكنولوجيا الطاقة البديلة وتحديث الصناعات لإصدار القرار.

وكان قد أمر المستشار على عمران النائب العام، بإحالة 13 متهما فى قضية الرشوة الكبرى، المتهم فيها عدد من المسئولين بالإدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وزارة الزراعة إلى محكمة الجنايات.

وكانت التحقيقات قد كشفت لقيام المتهمين بتزوير كشوف حصر أراضى الدولة الواقعة خارج زمام المدن بالمحافظات لصالح مواطنين بواسطة عدد من السماسرة والعاملين بالهيئة لإثبات وضع يدهم على الأرض على خلاف الحقيقة، بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى ومناطق بالإسكندرية والإسماعيلية والسويس وبورسعيد مقابل مبالغ مالية كبيرة.

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مصر 365