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حبس فتاة 4 أيام لاتهامها بقتل والدها لسوء معاملته لها بأطفيح

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حبس فتاة 4 أيام لاتهامها بقتل والدها لسوء معاملته لها بأطفيح حبس فتاة 4 أيام لاتهامها بقتل والدها لسوء معاملته لها بأطفيح
أمرت نيابة الصف برئاسة المستشار محمد خليل مدير النيابة بدفن وتشريح جثة "عبد الحميد.غ" 60 سنة، والذى لقى مصرعه على يد نجلته التى هشمت رأسه بعكاز، كما أمرت النيابة بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

كانت التحريات قد كشفت أن عددا من الجيران بمركز أطفيح سمعوا أصوات استغاثة جارهم المسن فأسرعوا لاستطلاع الأمر وفوجئوا به غارقا فى دمائه، وبجواره ابنته تحمل عكازا وقد هشمت به رأسه.

وأضافت التحريات أن الأب أساء معاملة ابنته وكان يرفض تناول الطعام معها والتحدث إليها ما دفعها للتخلص منه، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الجريمة، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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مصر 365