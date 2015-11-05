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تجديد حبس ضابط 15 يوما لاتهامه بالتعدى بالضرب على مواطن بأكتوبر

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تجديد حبس ضابط 15 يوما لاتهامه بالتعدى بالضرب على مواطن بأكتوبر تجديد حبس ضابط 15 يوما لاتهامه بالتعدى بالضرب على مواطن بأكتوبر
جدد، منذ قليل، قاضى المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر، حبس "محمد.ب" ضابط شرطة، 15 يوما عل ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدى بالضرب على مواطن بدائرة قسم أول أكتوبر، والشروع فى قتله، وذلك فور حضوره.

وأنكر ضابط الشرطة فى تحقيقات النيابة كل التهم المسندة إليه، وادعى تلفيق الاتهام، وكشفت التحقيقات عن أن المتهم تعدى بالضرب المبرح على المجنى عليه أمام مرأى ومسمع عدد من قادة السيارات الذين تصادف مرورهم أعلى طريق المحور بأكتوبر.

وتعود تفاصيل الواقعة حينما حدثت مشادة بين المجنى عليه "حسين.م" وضابط الشرطة "محمد.ب" أعلى طريق المحور نتيجة قيادة الثانى سيارة ملاكى دون لوحات معدنية، وعلى أثر تلك المشاجرة، أخرج الضابط سلاحه النارى وأشهره فى وجه "حسين.م" مخوفاً إياه وطلب منه الركوع له .

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مصر 365