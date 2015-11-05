أول نائب عن النوبة يطالب بإعادة التوطين وتدريس اللغة النوبية بأسوان

طالب ياسين عبد الصبور محمد على عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة نصر النوبة، بضرورة إعادة توطين أبناء النوبة وخاصة الشباب على ضفاف بحيرة السد العالى بأسوان، وإدارج اللغة النوبية بالمناهج الدراسية بمحافظة أسوان.

وقال ياسين فى تصريحات صحفية له اليوم الخميس، عقب استخراج كارنيه العضوية الخاص به، أنه سيعمل مبدئيا على إعطاء فكرة عن النوبة وحضارتها وتضحياتها المستمرة تجاه الدولة والشعب المصرى رغم تجاهل المنطقة طوال 52 عاما منذ تهجيرهم من منازلهم لبناء السد العالى.

وأوضح عضو مجلس النواب بدائرة نصر النوبة عن حزب المصريين الأحرار أن النوبة تعانى من نقص المرافق العامة والأساسية وعدم وجود شبكة صرف صحى بها مما ادى إلى وجود منازل آيلة للسقوط والانهيار، بالإضافة إلى أن الوحدات الصحية هناك خالية من الأطباء بالرغم من زيادة أعداد الخريجين من شباب النوبة أنفسهم.

وأشار النائب ياسين عبد الصبور إلى أن الحديث عن مخاوف أمنية من إعادة توطين أهالى النوبة على ضفاف البحيرة مرة أخرى هو حديث بعيد تماما عن الحقيقة، وحول الحديث عن مخاوف من مخاطر بيئية على البحيرة والمنطقة قال ياسين أن أبناء النوبة هم أول من قدسوا نهر النيل وأن النظافة ثقافة لديهم.

وأضاف عضو مجلس النواب أنه سيعمل من خلال البرلمان المقبل على تفعيل المادة رقم 236 من الدستور المصرى والخاصة بإعادة إعمار منطقة النوبة عن طريق إنشاء هيئة مستقلة لإعادة إعمار المنطقة بما يتناسب مع إمكانيات الدولة، قائلا "نحن نموت عشقا فى هذا البلد وطوال 115 عاما من بناء خزان أسوان وتعرضنا لـ4 تهجيرات لم يخرج فيها النوبى عن صمته، ودائما ما نتخذ الأبواب الشرعية لنقل مطالب الشارع النوبى".

وحول صلاحيات مجلس النواب بالدستور الحالى أكد ياسين عبد الصبور أنها ممتازة وعادلة، قائلا "لكن يجب تثقيف الشعب المصرى بكيفية استخدام وممارسة تلك الحقوق وتادية واجباته، وأن يكون الوزراء والمسئولين التنفيذيين خاضعين لرقابة مجلس النواب وعلى قدر عال من المسئولية تجاه المواطنين والوطن، فالسلطتين التشريعية والتنفيذية هما ذراعين لبناء مصر الحديثة".

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