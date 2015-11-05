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السيسى لـBBC: الرأى العام المصرى رافض لفكرة المصالحة بسبب حجم عنف الإخوان

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السيسى لـBBC: الرأى العام المصرى رافض لفكرة المصالحة بسبب حجم عنف الإخوان السيسى لـBBC: الرأى العام المصرى رافض لفكرة المصالحة بسبب حجم عنف الإخوان
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن رد فعل الإخوان خلال العام ونصف الماضيين، جعل الرأى العام متحسبا من التعامل معهم مرة أخرى، وأن أى أحد يتحدث عن المصالحة فى يجد الرأى العام رافضا للفكرة، وذلك لحجم المعاناة التى حدثت بسبب هذه الجماعة، فالشعب المصرى مسالم لا يحب العنف، ولهذا العنف تأثير سلبى على الرأى العام فى مصر.

وأضاف السيسى خلال حواره مع هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، أن تحسين مستوى التعليم فى مصر وتوفير فرص العمل لملايين الشباب أمر هام، مضيفًا: "90 مليون مصرى لازم يعيشوا"، مؤكدا ضرورة تحقيق المعادلة بين حقوق الإنسان والحقوق العامة لمجتمع يستمر ويعيش.

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