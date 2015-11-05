لجنة الإدارة المحلية تحتل المرتبة الأولى فى رغبات نواب البرلمان

وقسم بيان الأمانة العامة للمجلس رغبات النواب ما بين اساسية ورغبة اولى وثانية وجاء ترتيب اللجان التسعة عشر كالتالى:
>1:وجاءت لجنة الادارة المحلية فى المرتبة الاولى من حيث اقبال النواب عليها حيث سجل 71 عضو رغبتهم للانضمام بها "18 بصفة اساسية و31رغبة اساسية و22 رغبة ثانية "
2:وجاءت لجنة الزراعة فى المرتبة الثانية حيث سجل 62 نائب رغبتهم فى الانضمام بها "34 نائب بصفة اساسية و20 رغبة اولى و14 رغبة ثانية "
3:وجاءت لجنة الشباب فى الممركز الثالث ب62 رغبة للانضمام لها "11بصفة اساسية و29 رغبة اولى و22 رغبة ثانية "
4:ثم لجنة الدفاع والامن القومى فى المرتية ارابعة ب49 رغبة "19 رغبة اساسية و16 رغبة اولى و14 رغبة ثانية "
5:ثم لجنة الاسكان والمرافق العامة ب14 رغبة "موزعة بين 16 رغبة اساسية و13 رغبة اولى و12 رغبة ثانية "
6:لجنة الشئون الدستورية ب39 رغبة "منهم 19 رغبة اساسية و11 رغبة اولى و9 رغبة ثانية "
7:لجنة العلاقات الخارجية ب37 رغبة "8 اساية و15 اولى و14 رغبة ثانية "
8:لجنة التعليم والبحث العلمى :ب35 رغبة موزعة "7 رغبة اساسية و14 اولى و14 ثانية "
9:لجنة الثقافة والاعلام ب35 رغبة منهم 11 اساسية و11 اولى و13 ثانية "
10:لجنة الشئون العربية ب35 رغبة "17 اساسية و6 اولى و12 ثانية "
11:لجنة الشئون الصحية ب34 رغبة "13 اساسية و4 اولى 17 ثانية "
12:لجنة الخطة والموازنة ب30 رغبة "9 اساسية و8 اولى و13 ثانية "
13:لجنة الشئون الاقتصادية ب26 رغبة "12 اساية و8 اولى و13 ثانية
14:لجنة الصناعة والطاقة ب25 رغبة
15:لجنة الاقتراحات والشكاوى ب18 رغبة
16:لجنة حقوق الانسان ب18 رغبة
17:لجنة النقل والمواصلات ب13 رغبة
18:لجنة القوى العاملة ب10 رغبات"4 اساسية و6 اولى ورغبة ثانية "
19 لجنة الشئون الدينية ب8 رغبات "3 اساسية و2اولى و3 ثانية "
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