لجنة الإدارة المحلية تحتل المرتبة الأولى فى رغبات نواب البرلمان

صرح خالد الصدر الأمين العام لمجلس النواب بأن الأيام الثلاثة الأولى شهدت إقبالا شديدا من النواب لتسجيل رغباتهم فى اللجان النوعية بالمجلس واحتلت لجنة الإدارة المحلية المركز الأول، من حيث اقبال النواب عليها، حيث سجل 71 نائب رغبتهم بها فيما جاءت لجنة الشئون الدينية فى المركز الاخير حيث سجل 8 نواب رغبتهم فى الانضمام بها.

وقسم بيان الأمانة العامة للمجلس رغبات النواب ما بين اساسية ورغبة اولى وثانية وجاء ترتيب اللجان التسعة عشر كالتالى:

>1:وجاءت لجنة الادارة المحلية فى المرتبة الاولى من حيث اقبال النواب عليها حيث سجل 71 عضو رغبتهم للانضمام بها "18 بصفة اساسية و31رغبة اساسية و22 رغبة ثانية "

2:وجاءت لجنة الزراعة فى المرتبة الثانية حيث سجل 62 نائب رغبتهم فى الانضمام بها "34 نائب بصفة اساسية و20 رغبة اولى و14 رغبة ثانية "

3:وجاءت لجنة الشباب فى الممركز الثالث ب62 رغبة للانضمام لها "11بصفة اساسية و29 رغبة اولى و22 رغبة ثانية "

4:ثم لجنة الدفاع والامن القومى فى المرتية ارابعة ب49 رغبة "19 رغبة اساسية و16 رغبة اولى و14 رغبة ثانية "

5:ثم لجنة الاسكان والمرافق العامة ب14 رغبة "موزعة بين 16 رغبة اساسية و13 رغبة اولى و12 رغبة ثانية "

6:لجنة الشئون الدستورية ب39 رغبة "منهم 19 رغبة اساسية و11 رغبة اولى و9 رغبة ثانية "

7:لجنة العلاقات الخارجية ب37 رغبة "8 اساية و15 اولى و14 رغبة ثانية "

8:لجنة التعليم والبحث العلمى :ب35 رغبة موزعة "7 رغبة اساسية و14 اولى و14 ثانية "

9:لجنة الثقافة والاعلام ب35 رغبة منهم 11 اساسية و11 اولى و13 ثانية "

10:لجنة الشئون العربية ب35 رغبة "17 اساسية و6 اولى و12 ثانية "

11:لجنة الشئون الصحية ب34 رغبة "13 اساسية و4 اولى 17 ثانية "

12:لجنة الخطة والموازنة ب30 رغبة "9 اساسية و8 اولى و13 ثانية "

13:لجنة الشئون الاقتصادية ب26 رغبة "12 اساية و8 اولى و13 ثانية

14:لجنة الصناعة والطاقة ب25 رغبة

15:لجنة الاقتراحات والشكاوى ب18 رغبة

16:لجنة حقوق الانسان ب18 رغبة

17:لجنة النقل والمواصلات ب13 رغبة

18:لجنة القوى العاملة ب10 رغبات"4 اساسية و6 اولى ورغبة ثانية "

19 لجنة الشئون الدينية ب8 رغبات "3 اساسية و2اولى و3 ثانية "

- "القومى للمرأة" ينظم تدريبات مكثفة للنائبات الفائزات فى الانتخابات

>

- هيثم الحريرى: سأمثل التيار الليبرالى بالبرلمان ومهتم بحقوق المظلومين

>

- عبد الرحيم على: القضاء على الفقر وإعادة "الدقى" لسابق عهده هدفى الأول

>

- النائبة نشوى الديب: سأدعم مرشحى اليسار والمرأة والصحفيين بالمرحلة الثانية

>

- نائب معلقاً على مطالب تعديل الدستور: "القرآن الكتاب الوحيد الذى لا يُعدل"

>

- نائب بأسوان: سأتقدم بطلب إحاطة لجعل الكشف على "فيرس C" شرطا للزواج

>

- برلمانى بسوهاج: سأشارك فى إنشاء المصانع لتشغيل الشباب بالمحافظة

>

- من ينتصر فى خناقة مقاعد الصف الأول بـ"النواب".. وزراء "الوطنى" حجزوها فى 2010.. وعصام سلطان و"العريان" والكتاتنى بـ2012..أعضاء "حب مصر" و"المصريين الأحرار" فى 2015..اقتراحات بجلوسهم وفق ترتيب الدوائر

>

- فى أول اختبار للنواب الجدد بمحافظات ضربتها كوارث الأمطار والسيول.. نواب الإسكندرية يتواجدون بين الأهالى بالشوارع.. نائب بالبحيرة: الحكومة مقصرة.. والنائبات يطالبن بتعيين محافظ جديد لعروس البحر المتوسط

>

- الشقق المفروشة وفنادق وسط البلد ملجأ النواب المغتربين.. المستقلون عن دوائر الصعيد ومرسى مطروح يقصدون "لوكندات" الدرجة الثالثة.. والأحزاب تضع خطة لتوفير مسكن لائق عقب انتهاء المرحلة الثانية للانتخابات

>