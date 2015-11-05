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إصابة 37 تلميذا بالإعدادية بتسمم عقب تناولهم وجبة مدرسية فى سوهاج

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إصابة 37 تلميذا بالإعدادية بتسمم عقب تناولهم وجبة مدرسية فى سوهاج إصابة 37 تلميذا بالإعدادية بتسمم عقب تناولهم وجبة مدرسية فى سوهاج
استقبل مستشفى البلينا المركزى، منذ قليل، 37 تلميذا بالمرحلة الإعدادية مصابين بحالة قىء ومغص بالبطن، عقب تناولهم وجبة غذائية مدرسية، تم حجز الطلاب المصابين داخل قسم الباطنة وتوزيعهم على الغرف لتلقى العلاج.

تلقى اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مركز شرطة البلينا يفيد بإصابة عدد من تلاميذ مدارس المرحلة الإعدادية بالبلينا بحالة تسمم عقب تناولهم وجبة غذائية مدرسية وتم نقلهم للمستشفى .

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى قادها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية والعقيد صلاح أبوالقاسم وكيل فرع بحث الجنوب والرائد محمد أبوالعطا رئيس مباحث المركز، بوصول عدد 32 تلميذا من مدرستى الساحل البحرى الإعدادية وعمر بن الخطاب الإعدادية مصابين بإعياء وقىء مستمر إلى مستشفى البلينا المركزى، وتم حجزهم بقسم الباطنة بالمستشفى لتلقى العلاج.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الأغذية الموردة للمدرسة موردة بمعرفة جمعية أهالى الزهراء بسوهاج، تم التحفظ على باقى الكميات المسلمة للمدرستين. وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
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