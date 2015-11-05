العثور على طفل حديث الولادة فى محطة مترو الشهداء

عثر الأهالى على طفل حديث الولادة عمره لا يتخطى يومًا بمحطة مترو الشهداء، تم التحفظ عليه لحين التوصل لأقاربه.

تلقى قسم شرطة ثالث مترو الأنفاق إخطارًا من فرد الأمن بمحطة مترو الشهداء، يفيد بأنه أثناء تواجده بمحل عمله على ماكينات الدخول بمحطة الشهداء لمترو الأنفاق تبلغ له من بعض جمهور الركاب بوجود طفل حديث الولادة بجوار سلم النزول المتحرك برصيف المحطة.

انتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة وتبين وجود طفل (ذكر – مربوط الحبل السرى) يبلغ من العمر حوالى يوم، يرتدى ملابس أطفال بيضاء اللون وملفوف ببطانية وبجواره كيس بلاستيك أسود اللون بداخله بعض المتعلقات والملابس والأدوية المستخدمه لحديثى الولادة.

تم تقديم الرعاية للطفل لحين استكمال الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر رقم 20/26 أحوال القسم وجار إرساله لقسم شرطة الأزبكية لقيده وعرضه على النيابة.

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