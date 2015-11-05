بالفيديو والصور.. لحظة القبض على إخوانى أمام مقر الحكومة البريطانية

ينشر "اليوم السابع" صوراً للحظة القبض على أحد عناصر التنظيم الدولى لجماعة الإخوان "الإرهابية، المشاركة فى التظاهرة أمام مدخل رئاسة الحكومة فى لندن وذلك قبل وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وكان شارع داوننج ستريت الشارع الأشهر فى قلب لندن ببريطانيا، شهد مشادات كلامية بين أعضاء الجالية المصرية خلال وقفة تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأعضاء جماعة الإخوان "الإرهابية"، بعد توجيه أعضاء الجماعة الإرهابية سيلاً من الشتائم والسب للوفد الصحفى المرافق للرئيس.

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وتم إغلاق الباب الرئيسى لمقر الحكومة بعد اختراق عناصر الإخوان لحاجز الفصل بين الطرفين، ورد أعضاء الجالية المصرية على شتائم الإخوان، بهتاف: "تحيا مصر.. تحيا مصر".

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