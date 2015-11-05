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استشهاد رئيس هيئة علماء القلمون جراء التفجير الإرهابى بلبنان

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استشهاد رئيس هيئة علماء القلمون جراء التفجير الإرهابى بلبنان استشهاد رئيس هيئة علماء القلمون جراء التفجير الإرهابى بلبنان
استشهد الشيخ عثمان منصور رئيس هيئة علماء القلمون منذ قليل، فى الانفجار الذى أصاب هيئة علماء المسلمين، والذى استهدف مكتبه وتسبب فى مقتل 10 أشخاص آخرين على الأقل بمقر الهيئة الشرعية لعلماء القلمون المسلمين فى عرسال شمال شرق لبنان أثناء اجتماع الهيئة.

وتم نقل الشيخ عثمان منصور رئيس هيئة علماء القلمون المسلمين للسمتشفى فى حالة حرجة، إلا أنه لقى مصرعه فور وصوله، وتعتبر الهيئة مقربة من المعارضة السورية سياسيا، وجميعها من رجال دين وشيوخ وأئمة .

- 10 قتلى فى انفجار عرسال بلبنان ونقل رئيس هيئة علماء القلمون للمستشفى
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