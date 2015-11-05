حملة "المحليات للشباب" بسوهاج تدفع بـ50 متطوعا لمواجهة خطر السيول

فى إطار استعدادات محافظة سوهاج لمواجهة خطر السيول المحتملة، اجتمع المكتب التنفيذى لحملة المحليات للشباب برئاسة شمس زيدان المنسق العام للحملة، بشكل طارئ مع الأستاذ محمد عبدالسلام وكيل مديرية التضامن الاجتماعى والقائم بعمل وكيل الوزارة، بحضور طه الليثى، ومحمد السمنجى، وثروت إبراهيم، حيث قدم المكتب التنفيذى كشفا بعدد 50 متطوعا من شباب الحملة لمساعدة الجهات المعنية فى مواجهة خطر السيول، صرح بذلك عامر أبوزيد المتحدث الرسمى للحملة.

وقال زيدان إن شباب الحملة شارك فى الاجتماع الذى عقدته المحافظة بهذا الشأن، مشيراً إلى أن أعضاء الحملة جاهزين وتحت الطلب، لتغطية كافة المراكز المعرضة للسيول منها ساقلتة، وطما، وطها، ودار السلام، وأخميم.

ومن جانبه، أعرب وكيل مديرية التضامن الاجتماعى عن سعادته البالغة بمبادرة ونشاط حملة المحليات للشباب، مشيراً إلى أن المديرية مستعدة لإيواء 210 أسرة وتقديم العون اللازم لهم، مضيفا أن لجنة مشكلة من مديرية التضامن الاجتماعى قامت اليوم بمعاينة بعض المناطق المعرضة للسيول وتحديداً مركز ساقلته حيث بدأت فى تجهيز بعض المخرات الواقعة فى تلك المنطقة، كما قامت بتحديد اماكن الإعاشة والإيواء المناسبة لتجهيزها بالخيام والبطاطين والمراتب.

ومن جانبه قال طه الليثى منسق عام مركز سوهاج إنه تم تقسيم شباب الحملة كل حسب مركزه من خلال التنسيق مع مديرى أفرع مديرية التضامن الاجتماعى لتيسير استدعائهم عند اللزوم.

يذكر أنه سيتم فى الأيام المقبلة تدريب شباب الحملة على نصب الخيام وتجهيزها فى أقل وقت ممكن من خلال التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة وجمعية الهلال الأحمر المصرية.