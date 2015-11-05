دورة تدريبية فى التخطيط الإسترتيجى بجامعة قناة السويس

نظمت اليوم الخميس إدارة تدريب شئون الأفراد دورة تدريبية حول التخطيط الإسترتيجى وحاضر فيها الدكتور إبراهيم فارس عميد كلية الطب البيطرى وتحدث فيها حول أهمية التخطيط الإسترتيجى والإدارة والتخطيط الإسترتيجى وأركان الإدارة والتحليل الرباعى swot والتخطيط التشغيلى تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس واشراف الدكتور عاطف ابو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشارك فى الدورة 48 متدربا ومتدربة من العاملين بالجامعة من إدارات رعاية العاملين وإدارة الإحصاء المركزية والحسابات الفرعية وشئون العاملين وخدمة المواطنين والعاملين بكليات التربية والهندسة والسياحة والفنادق، ومن خارج الجامعة من المديرية المالية ومديرية الزراعة.



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