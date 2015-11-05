بالصور.. مدينة السادات بالمنوفية تغرق فى المياه لليوم الثانى وانقطاع الكهرباء

اجتاحت لليوم الثانى على التوالى، موجة من الطقس السيئ محافظة المنوفية وخاصة مدينة السادات حيث تساقطت أمطار غزيرة على جميع أنحاء مدينة السادات الأمر الذى تسبب فى حدوث شلل مرورى بجميع أنحاء الطرق الرئيسية وانقطاع الكهرباء من الساعة الثانية صباح أمس وحتى الآن لم تقم شركة الصرف الصحى أى علميات لفتح غرف الصرف الصحى بالمدينة الأمر الذى تسبب فى حدوث برك من المياه تسببت فى شلل مرورى وعدم تمكن المارة من المرور أو المشى فى الطرق على الأقدام.

من جانبه أكد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى منذ صباح أمس، عقب إعلان المسئولين فى مجلس المدنية عن خبر سقوط الأمطار بغزارة على جميع أنحاء المدينة.

وأضاف عبد الباسط، أنه يتابع الأجواء لحظة بلحظة من خلال غرفة العلميات الرئيسية بالمحافظة وأخرى بكل مركز وتم إرسال العديد سيارات الكسح إلى المدينة لانتشال المياه من البرك لتسهيل حركة المرور، وتم التنسيق مع مسئولى الكهرباء لإعادة التيار الكهربائى مرة أخرى بعد تحسن نسبى فى الأجواء.



>