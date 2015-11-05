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"النقل النهرى" توافق على إضافة رحلة ثالثة كل أسبوع بين مصر والسودان

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"النقل النهرى" توافق على إضافة رحلة ثالثة كل أسبوع بين مصر والسودان "النقل النهرى" توافق على إضافة رحلة ثالثة كل أسبوع بين مصر والسودان
وافقت هيئة وادى النيل للنقل النهرى، برئاسة اللواء مصطفى عامر، رئيس مجلس الإدارة، على تشغيل الرحلة الثالثة فى الأسبوع، لنقل المسافرين بين والسودان عبر مينائى "السد العالى وحلفا"، وذلك بدءًا من الخميس المقبل.

وصرح أسعد عبد المجيد، مدير ميناء السد العالى، بأن الرحلة الثالثة ستنطلق من ميناء السد العالى شرق جنوب مصر، يوم الخميس من كل أسبوع، وتغادر يوم الجمعة من ميناء وادى حلفا شمال السودان، بجانب رحلتى الباخرة سيناء التى تغادر ميناء السد العالى يومى الأحد والثلاثاء من كل أسبوع.

وأضاف مدير منياء السد العالى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الرحلة الثالثة ستساهم فى تخفيف العبء على المسافرين، الذين يضطرون للمبيت بأبوسمبل أو السفر بريًا، بسبب إجازة العبارات النهرية بمنفذ قسطل البرى.
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