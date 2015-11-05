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جامعة بنها تبدأ تلقى الطعون الخاصة بانتخابات الاتحادات الطلابية

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جامعة بنها تبدأ تلقى الطعون الخاصة بانتخابات الاتحادات الطلابية جامعة بنها تبدأ تلقى الطعون الخاصة بانتخابات الاتحادات الطلابية

>بدأت اللجنة التى شكلها الدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس جامعة بنها، برئاسة الدكتور الشحات ابراهيم منصور عميد كلية الحقوق والدكتور عبد العظيم محمود وكيل كلية الطب البيطرى والدكتور السيد رشدى وكيل كلية الاداب عملها اليوم الخميس لتلقي الطعون الخاصة بانتخابات الاتحادات الطلابية لمدة 3 أيام يعقبها إعلان الكشوف النهائية.

وبلغ العدد النهائى للمتقدمين 1151 بعد استبعاد 9 منهم لعدم استيفاء الشروط واحتلت كلية الحقوق المركز الأول فى عدد المتقدمين على مستوي كليات الجامعة بـ 191 مرشحا.

وذكر بيان للجامعة أنه من المقرر أن تجري الانتخابات فى 16 من نوفمبر الحالي بإشراف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية الدكتور سيد فودة وكيل كلية الحقوق والدكتور خالد عيسوي منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة والدكتور مصبح الكحيلى مدير عام إدارة رعاية الشباب بالجامعة.

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