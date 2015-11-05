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بالصور.. فصائل المعارضة المسلحة فى دوما تستخدم المدنيين كدروع بشرية فى اقفاص حديدية

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بالصور.. فصائل المعارضة المسلحة فى دوما تستخدم المدنيين كدروع بشرية فى اقفاص حديدية بالصور.. فصائل المعارضة المسلحة فى دوما تستخدم المدنيين كدروع بشرية فى اقفاص حديدية

>فى دوما التى تعد أكبر معقل للمعارضة فى ضواحى دمشق، قامت قوات المعارضة المسلحة باستخدام العشرات من الأسرى فى أقفاص معدنية كـ "دروعا بشرية"، وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فإن المرصد السورى لحقوق الانسان قد صرح أن "جيش الإسلام"، الذى يعتبر أقوى فصائل المعارضة المسلحة، قد وضع جنود النظام السورى والمدنيين العلويين داخل أقفاص معدنية، وعرضهم للعامة و استخدمهم كدروع بشرية خلال الاشتباكات التى تدور على اطراف المدينة.

جنود النظام والمدنيين العلويين فى أقفاص معدنية كـ
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جنود النظام والمدنيين العلويين فى أقفاص معدنية كـ "دروع بشرية" فى دوما.

تعتبر دوما أكبر معقل للمعارضة فى ضواحى دمشق. -اليوم السابع -11 -2015
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تعتبر دوما أكبر معقل للمعارضة فى ضواحى دمشق.

أسرى
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أسرى "جيش الإسلام" الذى يعتبر أقوى فصائل المعارضة المسلحة بالقرب من العاصمة.


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