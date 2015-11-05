وصول الدفعة الثانية من القوات المسلحة الإماراتية ضمن قوات التحالف لليمن

>أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة بدولة الإمارات أن الدفعة الثانية من قواتها المسلحة تسلمت اليوم الخميس مهامها فى اليمن ضمن قوات التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية

وذكرت القيادة العامة - فى بيان بثته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - أن عملية تبديل القوات تمت بنجاح وفق استراتيجية ممنهجة وأدق المعايير العسكرية.

وأوضحت القيادة أن الدفعة الأولى المستبدلة ستصل إلى أرض الإمارت خلال الأيام القليلة القادمة، حيث سيكون هناك استقبال رسمى وشعبى للجنود، الذين سطروا ملاحم من البطولات والتضحيات نصرة للحق والعدالة ووقوفهم ضمن قوات التحالف العربى إلى جانب الشرعية والشعب اليمنى ضد الانقلابيين.

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