ضبط 600 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مصنع بأكتوبر

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، من ضبط لحوم فاسدة داخل مصنع لتصنيع المواد الغذائية، وتجميع كميات كبيرة من مقطعات اللحوم المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى وإعادة تصنيعها وبيعها بالأسواق بأكتوبر.

كانت وردت معلومات أكدتها تحريات الرائد محمد مسعد معاون قسم ثانى أكتوبر بقيام "أحمد.ع" صاحب مصنع لتصنيع المواد الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة ثانى أكتوبر بتجميع كميات كبيرة من مقطعات اللحوم المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى وإعادة تصنيعها (برجر – سوسيس – لانشون – بسطرمة) وطرحها للبيع بالأسواق والمحلات العامة غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

تم شن حملة تموينية بصحبة مفتشى الأغذية استهدفت المكان المتحرى أسفرت عن ضبط "محمد.م" 25 سنة المدير المسئول عن المصنع ومقيم بدائرة قسم بولاق الدكرور وتم ضبط (600) كجم من مقطعات اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.