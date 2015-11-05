القبض على عاطل متهم بتزوير تراخيص وتوكيلات السيارات بإمبابة

ألقت إدارة مباحث الأموال العامة بالجيزة القبض على عاطل لاتهامه بتزوير توكيلات وتراخيص السيارات مقابل حصوله على مبالغ مالية من المواطنين، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة تفيد بتزوير "أحمد.ا" 50 سنة عاطل لتراخيص وتوكيلات السيارات مقابل حصوله على مبالغ مالية من راغبى الحصول على تلك المستندات المزيفة.

وبإعداد كمين له تم ضبطه بمنطقة إمبابة وبحوزته عدد من التراخيص والتوكيلات المزيفة بالإضافة إلى أدوات يستخدمها فى التزييف، وتحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.