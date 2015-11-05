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الحبس 3 سنوات لمتهمين وسنة لـ11 وبراءة 3 آخرين فى "أحداث عنف المعادى"

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الحبس 3 سنوات لمتهمين وسنة لـ11 وبراءة 3 آخرين فى "أحداث عنف المعادى" الحبس 3 سنوات لمتهمين وسنة لـ11 وبراءة 3 آخرين فى "أحداث عنف المعادى"
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، بالحبس 3 سنوات لمتهمين والحبس سنة لـ 11 متهما وبراء 3 متهمين فى أحداث العنف التى وقعت بمنطقة المعادى، والتى تعود وقائعها إلى الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.
>اليوم السابع -11 -2015
>وجاء الحكم بالحبس 3 سنوات لمتهمين وهما عبد الخالق محمود وأشرف طلعت، والحبس سنة لـ 10 أشخاص "صابر كمال طوسن وحسام عبد الجواد وأحمد سيد محمد و أحمد حمودة السخاوى وعمر هشام ووسام عبد الرازق وحميدة رشاد ومحمد ربيع وصهيب طلعت عبد الله وغرامة مالية قدرها ألف جنيه، والحبس سنة لـ "محمود حمدى ومحمد أحمد عبد الرازق وغرامة 500 جنيه".
>كما قضت بالبراءة لـ 3 متهمين "وائل حامد ومحمد فتحى إبراهيم وعمر محمد".
>اليوم السابع -11 -2015
>وكانت النيابة العامة بإشراف المستشار طارق أبو زيد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، على خلفية ضبطهم فى منطقة المعادى، عقب تنظيمهم لمسيرات معادية للنظام القائم، وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات التجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة، والإخلال بالنظام والأمن العام بالبلاد.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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