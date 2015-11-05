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انتهز الفرصة.. التليجراف: الشتاء أفضل وقت لممارسة الجنس وإنجاب الأطفال

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انتهز الفرصة.. التليجراف: الشتاء أفضل وقت لممارسة الجنس وإنجاب الأطفال انتهز الفرصة.. التليجراف: الشتاء أفضل وقت لممارسة الجنس وإنجاب الأطفال
يعد الاحتباس الحرارى من أخطر الأشياء التى تحدث فى العالم والذى يتسبب فى ارتفاع درجات الحرارة ومنسوب مياه البحر والفيضانات والجفاف، ولا تقتصر أضراره على ذلك فقط، حيث كشفت دراسة علمية حديثة أن الاحتباس الحرارى يؤثر بالسلب على حياتنا الجنسية، ويضر بصحة الرجال ويقلل من جودة الحيوانات المنوية، وعلى النقيض من ذلك، فإن الشتاء أفضل وقت لإنجاب الأطفال.

ووفقاً للمكتب الوطنى للبحوث الاقتصادية، توقع الباحثون من جامعة تولين فى نيو أورليانز، وجامعة سنترال فلوريدا وجامعة كاليفورنيا فى سانتا باربرا، أن معدل المواليد يبدأ فى الانهيار وينخفض معدل الجماع وممارسة العلاقة الجنسية عند ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض.

ولتأكيد نتائج الدراسة، درس الباحثون الحياة الجنسية وجودة الحيوانات المنوية على مدى 80 عاماً فى الولايات المتحدة، ووجدا أنه عندما تكون درجة حرارة الطقس 26.6 درجة مئوية (80 درجة فهرنهايت)، ينخفض معدل المواليد فى الأشهر التالية، وهذا يشير إلى أن ارتفاع درجات الحرارة إما تقلل الخصوبة، وتقلل الشهية للجماع، أو الاثنين معا.

وأضاف الباحثون أن المناخات الحارة قد تجعلنا أقل تفكيرا فى ممارسة العلاقة الجنسية الحميمية، كما تؤثر سلبا على الصحة الإنجابية أو نوعية السائل المنوى للذكور، أو الإباضة على الجانب الأنثوى.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر موقع صحيفة “The Daily Telegraph”، وذلك فى الرابع من شهر نوفمبر الجارى.
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