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مع برودة الجو عادات خاطئة تعرضك لمشاكل الهضم أهمها الإفراط فى الحلويات

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مع برودة الجو عادات خاطئة تعرضك لمشاكل الهضم أهمها الإفراط فى الحلويات مع برودة الجو عادات خاطئة تعرضك لمشاكل الهضم أهمها الإفراط فى الحلويات
يلجأ الكثيرون لبعض الطقوس التى ترتبط بانخفاض درجات حرارة الجو وبرودة الشتاء، بهدف الحصول على الدفء، وقد يتبعون بعض العادات الخاطئة التى تتسبب فى تعرضهم لبعض المشاكل الصحية.

ممارسات وعادات خاطئة ضارة بالجهاز الهضمى فى البرد


>وحول ذلك يقول دكتور أحمد طايع استشارى أمراض الجهاز الهضمى وعلاج السمنة والنحافة، أن هناك بعض الممارسات والعادات غير الصحية يقوم بممارستها أغلب الأشخاص فى المجتمعات العربية أثناء انخفاض درجات حرارة الجو، وتتسبب فى تعرضهم لبعض الأضرار الصحية خاصة مرضى الجهاز الهضمى فعلى سبيل الآتى:

1) تناول الحلويات بهدف الحصول على الدفء


>يقوم كثير من الأشخاص بالجلوس بالفراش ووضع كثير من الأغطية للتغلب على الطقس البارد وتناول وجبات غنية بالسكريات بهدف الحصول على طاقة تمنحهم الشعور بالدفء، إلا أن ذلك يؤدى لحدوث تقلصات بالمعدة وصداع بسبب دخول كمية كبيرة من السكريات بالجسم تتسبب فى إجهاد البنكرياس فى إفراز كميات من الأنسولين لتكسير كمية السكريات أثناء عملية الهضم وبالتالى تحدث مشاكل الهضم وتقلصات بالمعدة.

2)عدم الاهتمام بمضغ الطعام جيدا


>يقوم كثير من الأشخاص بتناول الطعام أمام شاشات التليفزيون وتناول ومضغ الطعام بصورة سريعة خاصة فى ظل الطقس البارد، وذلك أمر خاطئ فمضغ الطعام له أهمية كبرى، حيث يساهم فى تحريك عضلة الفك والمعدة مما يؤدى زيادة وصول الدم المحمل بالأكسجين للمخ وبالتالى يمنح الشخص الشعور بالدفء وكذلك يقلل حدوث من حدوث مشاكل عسر الهضم.

لذلك ينصح د.طايع الجميع بصفة عامة ومرضى الجهاز الهضمى بصفة خاصة بعدم ممارسة العوامل السابق ذكرها لتجنب التعرض لمشاكل صحية تتعلق بالجهاز الهضمى.

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مصر 365