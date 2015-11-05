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انتبه.. زيادة الوزن تعرضك للموت المفاجئ

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انتبه.. زيادة الوزن تعرضك للموت المفاجئ انتبه.. زيادة الوزن تعرضك للموت المفاجئ

زيادة الوزن


>السمنة أنواع ولكل نوع ضرر مختلف، ولذا ينصح دائما الأطباء الأشخاص المصابين بزيادة الوزن، بمحاولة إنقاصه حفاظًا على صحتهم وحياتهم.

السمنة وزيادة الوزن تعرضك للإصابة ببعض الأمراض


>وفى هذا السياق، تشير الدكتورة آمال فتحى استشارى السمنة والنحافة، إلى أن السمنة وزيادة الوزن من أكثر الأمراض التى تعرض الشخص للإصابة بالعديد من الأمراض وأكثرها انتشارا أمراض القلب.

السمنة المفرطة وزيادة الوزن تعرضك للإصابة بأمراض القلب والسكر والسرطان


>وتابعت استشارى السمنة والنحافة، أن الأشخاص أصحاب الكتلة المرتفعة من هم الأكثر عرضة للإصابة ببعض الأمراض الخطيرة التى تهدد الحياة وهى السرطان والسكر والحصوات المرارية وارتفاع فى ضغط الدم والقلب.

الموت المفاجئ وتوقف النفس من أسباب زيادة الوزن


>كما أكدت د.آمال أن السمنة المفرطة قد تتسبب فى توقف النفس، والموت المفاجئ، ولذا ينصح بالتخلص من الوزن الزائد عن طريق تنظيم عدد الوجبات الغذائية وتناول الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية، والحفاظ على ممارسة الرياضة بانتظام.

التخلص من زيادة الوزن تمتعك بحياتك


>وأخيرًا تشير استشارى السمنة والنحافة، إلى أن تناولك للأطعمة الصحية والتمتع بالحصول على وزن صحى ومثالى سيساعدك على الاستمتاع بحياتك.

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مصر 365

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