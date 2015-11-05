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قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينين بينهم طفل وتنصب الحواجز بمداخل الخليل

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قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينين بينهم طفل وتنصب الحواجز بمداخل الخليل قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينين بينهم طفل وتنصب الحواجز بمداخل الخليل

>اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الخميس أربعة مواطنين بينهم طفل، وأغلقت بعض الطرق كما نصبت حواجز عسكرية على مداخل محافظة الخليل.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية ومحلية القول إن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل، الدكتور بهاء سعيد (31 عاما)، والشابين نضال محمد خليل مضية (22 عاما)، ومروان وحيد حنيحن (20 عاما) من بلدة حلحول شمالا، والطفل عاصف منذر اشريتح (14 عاما) من يطا جنوبا.

وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال أغلقت غالبية مداخل مدينة الخليل بالبوابات الحديدية، والمكعبات الأسمنتية، والسواتر الترابية، ونصبت حواجزها العسكرية على مدخل مخيم الفوار، وسدة الفحص المؤدية لبلدة يطا، والنبى يونس شمال بلدة حلحول.
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