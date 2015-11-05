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رئيس الوزراء يلتقي رئيس هيئة الأرصاد للإطمئنان على حالة الطقس

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رئيس الوزراء يلتقي رئيس هيئة الأرصاد للإطمئنان على حالة الطقس رئيس الوزراء يلتقي رئيس هيئة الأرصاد للإطمئنان على حالة الطقس

استقبل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبد العال، والذي عرض تقريرا حول حالة الطقس خلال الاسبوع القادم اعتبارا من السبت 7/11 وحتى الجمعة 13/11/2015.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن رئيس الهيئة أشار إلى أن الموجة الحالية من عدم الاستقرار تستمر سائدة في بداية الأسبوع القادم، متمثلة في استمرار فرص تساقط الأمطار على شمال البلاد وإن قلت كمياتها.

وأوضح رئيس الهيئة أن هناك موجة جديدة من عدم الاستقرار تبدأ على شمال خاصة المناطق الشرقية، وتتمثل في شمال سيناء ومنطقة القناة، حيث تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار غزيرة على تلك المناطق وتمتد إلى معظم الساحل الشمالي والدلتا، وتصل إلى القاهرة الثلاثاء.

كما أشار رئيس الهيئة إلى أن الموجة تقل حدتها اعتبارا من يوم الأربعاء والخميس والجمعة، حيث من المنتظر أن يحدث استقرارا في الاحوال الجوية، لتكون الفرصة مهيأة لتكوُن الشبورة المائية الكثيفة صباحا في نهاية ذلك الأسبوع، داعيا السائقين على الطرق إلى توخي أقصى درجات الحذر.

ونوه رئيس الهيئة إلى أنه خلال هذا الأسبوع تنخفض درجات الحرارة بحوالي 3 درجات أيام الإثنين والثلاثاء، وتعاود ارتفاعها مرة أخرى يوم الأربعاء والخميس والجمعة مع الإستقرار المتوقع في درجات الحرارة .

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