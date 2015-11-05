فيديو| ضبط عدد من أعضاء الإخوان المتظاهرين بلندن قبل وصول الرئيس السيسى

كتب |عابد البنا

تداول عدد من رواد “تويتر” صوراً للشرطة البريطانية أثناء قيامها بضبط عدد من عناصر جماعة الإخوان المتظاهرين أمام مدخل رئاسة الحكومة فى لندن قبل وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتجمع عدد من مؤيدين “جماعة الاخوان” أمام مبنى رئاسة الوزراء البريطانية في العاصمة لندن قبل الزيارة الرسمية التي يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي” للبريطانية تلبية لدعوة وجهها له رئيس الحكومة “ديفيد كاميرون”.

ويتوجه الرئيس السيسي ظهر اليوم إلى مقر رئاسة الوزراء البريطاني بلندن، حيث يستقبله رئيس الوزراء ديفيد كاميرون لعقد مباحثات تتناول تعزيز العلاقات الثنائية، ومكافحة الإرهاب بجانب التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، والتطورات فى سوريا وليبيا.

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