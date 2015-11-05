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متهمو "أنصار الشريعة" تعليقاَ على هطول الأمطار: "الله أكبر ولله الحمد"

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متهمو "أنصار الشريعة" تعليقاَ على هطول الأمطار: "الله أكبر ولله الحمد" متهمو "أنصار الشريعة" تعليقاَ على هطول الأمطار: "الله أكبر ولله الحمد"
وصل منذ قليل، 23 متهماَ إلى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، استعداداَ لبدء محاكمتهم أمام الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد فهمى فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"كتائب أنصار الشريعة"، لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب عمليات عدائية ضد الدولة .

وفور وصول المتهمين إلى المحكمة ردد المتهمون من داخل سيارات الترحيلات "الله أكبر ولله الحمد"، وذلك تيمماَ بهطول الأمطار فور وصولهم .

كان رئيس الدائرة المستشار محمد شيرين فهمى قال فى محضر الجلسة السابقة: المحكمة لاحظت أن المحامى "النبوى إبراهيم" الحاضر مع جميع المتهمين، أبدى استعداده للحضور مع باقى المتهمين فى هذه الجلسة والذين لم يحضر دفاعهم، والمحكمة نبهت إلى وجود تعارض بين المتهمين الموكل عنهم الدفاع الحاضر، مما لا يجوز معه نظر الدعوى فى حالة التعارض وفى حالة الدفاع عن باقى المتهمين، ونبهت إلى مراعاة التعارض بالنسبة للمتهمين الموكل عنهم الدفاع الحاضر.

وطلب المحامى النبوى إبراهيم إدخال الطعام إلى المتهمين داخل القفص بعد اتخاذ الإجرءات اللازمة لذلك، كما طلب سماع المتهمين والشكاوى التى لديهم ولو مدة خمس دقائق من زمن الجلسة، ولم يحضر الجلسة سوى 3 محامين فقط.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أمر فى مطلع أغسطس العام الماضى، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد عطا محمد مرسى، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع .
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