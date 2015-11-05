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ضبط فتاة أجرتها والدتها لرجل أعمال عربى بـ10 آلاف جنيه لمدة 5 أيام بالدقى

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ضبط فتاة أجرتها والدتها لرجل أعمال عربى بـ10 آلاف جنيه لمدة 5 أيام بالدقى ضبط فتاة أجرتها والدتها لرجل أعمال عربى بـ10 آلاف جنيه لمدة 5 أيام بالدقى
ألقت إدارة مباحث جرائم الآداب بالجيزة القبض على فتاة، لاتهامها بممارسة الرذيلة مع رجل أعمال خليجى داخل شقة بالدقى.

كشفت التحريات، أن والدة المتهمة قوادة، وقامت بتأجير ابنتها لرجل الأعمال مقابل 10 آلاف جنيه نظير الإقامة بصحبته لمدة 5 أيام.

كانت وردت معلومات للعميد عماد عكاشة مدير إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة، تفيد بممارسة "آية.س" الرذيلة بشقة رجل أعمال خليجى بشارع السودان بالدقى.

وباتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمت مداهمة الشقة وضبط المتهمة بصحبة رجل الأعمال، وتوصلت التحريات إلى أن المتهمة مطلقة وتعمل بالملاهى الليلية، وتقوم والدتها القوادة بتأجيرها لراغبى ممارسة الرذيلة، حيث حصلت والدة الفتاة على مبلغ 10 آلاف جنية من رجل الأعمال مقابل إقامة ابنتها بصحبته لمدة 5 أيام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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مصر 365