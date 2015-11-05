حبس صاحب معرض سيارات وعامل لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة بفيصل

أمرت نيابة بولاق الدكرور برئاسة المستشار على محجوب رئيس النيابة، بحبس صاحب معرض سيارات، وعامل بالمعرض 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة فيصل، كما أمرت النيابة بعرض المضبوطات على المعمل الجنائى لتحليلها وكتابة تقرير واف عنها وتسليمه للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

انتقل فريق من النيابة العامة إلى المعرض المذكور، وتم إجراء معاينة له، واستمعت النيابة إلى أقوال المتهمين، وطلبت تحريات رجل المباحث التكميلية حول الواقعة، وأمرت النيابة بالتحفظ على شحنة المخدرات.

بداية الواقعة كانت بمعلومة كشفتها تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تفيد باتجار صاحب معرض سيارات بمنطقة فيصل فى المواد المخدرة، وعليه صدر إذن من نيابة بولاق الدكرور بتفتيش المعرض.

توجهت قوة من رجال المباحث وبتفتيش المعرض تم العثور على كرتونة كبيرة تحتوى على كميات ضخمة من مخدر الحشيش، تم تحريزها واقتيد صاحب المعرض وأحد العاملين معه بالمعرض إلى النيابة العامة التى أصدرت قرارها السابق.

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