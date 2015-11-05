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محامى "حبارة" فى قضية قتل مخبر: أقوال الشهود لا تتناسب مع تقرير الطب الشرعى

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محامى "حبارة" فى قضية قتل مخبر: أقوال الشهود لا تتناسب مع تقرير الطب الشرعى محامى "حبارة" فى قضية قتل مخبر: أقوال الشهود لا تتناسب مع تقرير الطب الشرعى
قال النبوى إبراهيم، دفاع عادل حبارة فى واقعة اتهامه بقتل مخبر شرطة بوحدة مباحث أبو كبير بمحافظة الشرقية، إنه سيدفع فى مرافعته فى جلسة اليوم ببطلان أقوال الشهود لتعارض أقوالهم مع بعض فى كيفية حدوث الواقعة محل اتهام موكلى أثناء شهادتهم فى الجلسات الماضية.

وأضاف محامى حبارة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن كلام الشهود لا يتناسب مع تقرير الطب الشرعى فالشهود أكدوا أن المتهم ضرب ببعض طلقات الرصاص أثناء سقوطه على الأرض وعلى العكس فتقرير الطب الشرعى قال إن وضع إطلاق النار على المجنى عليه ربيع كان بزاوية 90 درجة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت الإرهابى عادل محمد إبراهيم، والشهير بـ"عادل حبارة"، فى القضية رقم 9657 لسنة 2012 مركز شرطة أبو كبير، بتهمة قتل مخبر الشرطة ربيع عبد الله على بوحدة مباحث أبو كبير عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، مستخدمًا فى ذلك السلاح النارى، وأصابه بعدة إصابات أودت بحياته ولاذ بالفرار، مستقلا مع آخر مجهول دراجة نارية.
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