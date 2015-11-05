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شرطة التموين تضبط خامات فاسدة داخل مصنع حلويات شهير بالبساتين

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شرطة التموين تضبط خامات فاسدة داخل مصنع حلويات شهير بالبساتين شرطة التموين تضبط خامات فاسدة داخل مصنع حلويات شهير بالبساتين
تمكنت شرطة من ضبط كميات من مصنعات الحلويات وخامات مجهولة المصدر وفاسدة داخل مصنع بالمنطقة الصناعية بالبساتين، تابع لسلسلة محلات حلويات شهيرة، وتحفظت أجهزة الأمن على المضبوطات وحررت محضرا بالواقعة.

كما ألقت أجهزة الأمن القبض على المسئول عن مجمع للمخابز بالإسماعيلية بعد تلاعبه فى النظام الإلكترونى والاستيلاء على 11 مليون جنيه من أموال الدعم، وأحال اللواء محمود العشيرى مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين الواقعتين للنيابة.
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مصر 365

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