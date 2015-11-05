شرطة التموين تضبط خامات فاسدة داخل مصنع حلويات شهير بالبساتين

تمكنت شرطة التموين من ضبط كميات من مصنعات الحلويات وخامات مجهولة المصدر وفاسدة داخل مصنع بالمنطقة الصناعية بالبساتين، تابع لسلسلة محلات حلويات شهيرة، وتحفظت أجهزة الأمن على المضبوطات وحررت محضرا بالواقعة.إعلان - Ads إعلان - Ads
كما ألقت أجهزة الأمن القبض على المسئول عن مجمع للمخابز بالإسماعيلية بعد تلاعبه فى النظام الإلكترونى والاستيلاء على 11 مليون جنيه من أموال الدعم، وأحال اللواء محمود العشيرى مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين الواقعتين للنيابة.
كما ألقت أجهزة الأمن القبض على المسئول عن مجمع للمخابز بالإسماعيلية بعد تلاعبه فى النظام الإلكترونى والاستيلاء على 11 مليون جنيه من أموال الدعم، وأحال اللواء محمود العشيرى مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين الواقعتين للنيابة.
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