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تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية "أنصار الشريعة" لجلسة 19 نوفمبر

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تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية "أنصار الشريعة" لجلسة 19 نوفمبر تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية "أنصار الشريعة" لجلسة 19 نوفمبر
أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، محاكمة 23 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب أنصار الشريعة" لجلسة 19 نوفمبر لعدم حضور دفاع المتهمين .

صدر القرار من الدائرة 12 المتخصصة بنظر قضايا الإرهاب برئاسة المستشار محمد فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس، وأبو النصر عثمان وسكرتارية حمدى الشناوى، والمنعقدة بمحكمة أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أمر فى مطلع أغسطس العام الماضى، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا محمد مرسى، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.

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مصر 365

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