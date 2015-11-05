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الأمن العام يضبط 97 قطعة سلاح نارى و284 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

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الأمن العام يضبط 97 قطعة سلاح نارى و284 قضية مخدرات خلال 24 ساعة الأمن العام يضبط 97 قطعة سلاح نارى و284 قضية مخدرات خلال 24 ساعة
وجه قطاع مصلحة الأمن العام على مستوى الجمهورية وبالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى حملات أمنية لملاحقة الخارجين عن القانون.

وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 97 قطعة سلاح نارى، ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، و147 قطعة سلاح أبيض، و284 قضية مخدرات، و6 تشكيلات عصابية، و9 متهمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه.

كما تم ضبط 65 هاربًا من أحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا، تنفيذ 28930 حكمًا قضائيًا متنوعًا وإعادة 17 سيارة مُبلغ بسرقتها، ضبط 451 دراجة بخارية مخالفة.
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