إصابة لاعب برشلونة وشكوك حول لحاقه بالكلاسيكو

(إفي): أعلن نادي برشلونة إصابة لاعب وسط الكرواتي إيفان راكيتيتش بـ"قطع بسيط" في ربلة الساق اليمنى خلال مواجهة باتي بوريسوف البيلاروسي في رابع جولات المجموعة الخامسة ببطولة دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم، والتي انتهت لصالح الفريق بثلاثية نظيفة، مشيرا إلى أن اللاعب سيغيب عن مواجهة فياريال المقررة الأحد في الجولة 11 من الليجا.

ولم يكشف الجهاز الطبي بالفريق الكتالوني المدة التي سيغيبها راكيتيتش عن الملاعب، حيث أكد أن تطور حالته سيحدد موعد عودته إلى صفوف الفريق لتصبح بهذا مشاركته في الكلاسيكو المقرر في 21 من الشهر الجاري أمام ريال مدريد محل شكوك.

وكانت وسائل الإعلام الإسبانية قد أشارت في وقت سابق إلى أن اللاعب سيغيب عن الملاعب لمدة شهر.

وينضم راكيتيتش بهذا لقائمة المصابين في برشلونة، والتي تضم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يعاني من تمزق في أربطة الركبة، وكذلك البرازيلي رافينيا.